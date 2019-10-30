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Вночі з вікна Львівського геріатричного пансіонату випала п’яна відвідувачка

Ольга Денисяка

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Вчора, 30 жовтня, о 03:38 год. на «103» надійшло повідомлення, що у Львові з вікна другого поверху будівлі Львівського геріатричного пансіонату вул. Медова Печера, 71 випала 40-річна відвідувачка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з  посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

 

Жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілу з діагнозом кататравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, доправлена до 8-ї міської клінічної лікарні.

Жінка є мешканкою м. Львова.

Обставини події встановлюють.

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