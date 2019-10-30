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Вночі у Львові на Княгині Ольги горіли два автомобілі

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 30 жовтня о 04:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Кн. Ольги, 63. Пожежа виникла в припаркованих в подвір’ї будинку автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль «Рено Меган» був повністю охоплений вогнем і вогонь встиг перекинутись на позаду припаркований «Мередес  С-220».

Пожежу вдалось локалізувати о 04:33 та ліквідувати о 04:48. Вогнем знищено автомобіль «Рено Меган», моторний відсік автомобіля «Мередес  С-220» на площі 2 кв.м. Також, пошкоджено салон автомобіля «Мercedes С-220» на площі 3 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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