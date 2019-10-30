У Золотому-4 стріляли напередодні початку розведення, – СЦКК

Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Зокрема, 28 жовтня, у період з 20.45 до 21.25 та з 21.53 до 22.40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї.

29 жовтня, мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію.

Прибувши на місце обстрілу мобільна спостережна група виявила наступне:

– приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.

– приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку.

Постраждалих внаслідок обстрілів осіб немає.

Довідково: Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019

Фото: ООС