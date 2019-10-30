У Винниках незабаром запрацює ЦНАП  

У Винниках до кінця року відкриють Центр надання адміністративних послуг, де мешканці зможуть отримати усі адміністративні послуги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У Винниках завершено ремонт будівлі, повністю облаштовані простори, є встановлені меблі, також є необхідні підключення, обладнання. Зараз триває робота над прибудинковою територією – ми хочемо зробити її доступною для всіх. Нам допомагає в цьому Винниківська міська рада, тому сподіваємося до кінця року офіс відкрити», – розповіла Валентина Бартошик, директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради.

ЦНАП у м. Винники буде достатньо просторим, площею 300,2 кв. м. Офіс поділений на функціональні зали: рецепція («Інформаційна довідка»), де можна отримати бланк заяви, інформаційну картку адміністративної послуги з переліком документів, зареєструватись в електронній системі керування чергою; зала очікування та написання заяв; дитячий куточок; операційна зала, зона вільного доступу до інтернету. Керування потоком клієнтів здійснюватиметься за допомогою електронної системи керування чергою, доступом до інтернету, wi-fi, є можливість оплати послуг «на місці».

У ЦНАП передбачено повний спектр надання адміністративних послуг: подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги та отримати її результат, оформити паспорт, здійснити обмін водійських прав, зокрема особлива увага приділяється соціального напрямку, адже до прийому громадян будуть залученні фахівці з питань соціального захисту та питань пенсійного фонду.

Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема – на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район).