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У Суховолі 72-річний дідусь впав у колодязь

Соломія Головіна

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У с. Суховоля Городоцького району 72-річний чоловік впав у 18-метровий колодязь. Чоловіка допомогли витягати рятувальники, яких викликали на місце події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про інцидент надійшла 29 жовтня о 14:36 год.

На місце події негайно виїхали рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Городок.

За допомогою мотузки рятувальники витягнули чоловіка на поверхню. Постраждалого передали працівникам медичної служби.

Фото: ДСНС

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