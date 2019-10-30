У Суховолі 72-річний дідусь впав у колодязь

У с. Суховоля Городоцького району 72-річний чоловік впав у 18-метровий колодязь. Чоловіка допомогли витягати рятувальники, яких викликали на місце події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про інцидент надійшла 29 жовтня о 14:36 год.

На місце події негайно виїхали рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Городок.

За допомогою мотузки рятувальники витягнули чоловіка на поверхню. Постраждалого передали працівникам медичної служби.

Фото: ДСНС