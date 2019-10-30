У провулку Крива Липа вже втретє намагалися вирвати стовпці, які обмежують заїзд авто

Працівники «Муніципальної Варти» затримали чоловіка, котрий намагався витягнути стовпці, що обмежують заїзд у провулок Крива Липа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні о 17:00 год. силами «Муніципальної Варти» було затримано та передано поліції громадянина, що виривав стовпчики у провулку Крива Липа. Порушника передано поліції, надіємось на справедливе рішення. Дякуємо небайдужим громадянам міста та правоохоронцям за швидке реагування», — повідомили в управлінні безпеки міста.

Нагадаємо, що це вже третій випадок за останній тиждень в цьому провулку, коли невідомі особи намагаються вирвати стовпці, що обмежують заїзд транспорту у провулок Крива Липа.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що у проїзді Крива Липа заборонили паркування для приватних автомобілів.