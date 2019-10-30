У Новому Роздолі поліцейські знайшли бабусю, яка дві доби блукала у лісі

У Новому Роздолі 86-річна бабуся дві доби тому пішла в ліс по гриби і заблукала. Правоохоронці знайшли її за 25 кілометрів від дому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Новороздільське відділення поліції 29 жовтня близько 18.00 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її 86-річна бабця пішла за грибами та вже дві доби блукає у лісі.

Правоохоронці завдяки мобільному телефону, що знаходився у жінки, встановили можливе місце її перебування та за кілька годин пенсіонерку розшукали у лісових хащах на відстані близько 25 кілометрів від дому.

Жінка після медичного обстеження була доставлена за місцем проживання. Вона, не стримуючи емоцій, подякувала правоохоронцям, які її врятували.

Фото: поліція