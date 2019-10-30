Телефони, навушники і фотоапарати: митники вилучили техніки на понад 100 тисяч гривень

Сьогодні зранку, 30 жовтня, тернополянин намагався ввезти з Польщі до України цифрову техніку вартістю 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

45-річний мешканець Тернопільщини прибув у пункт пропуску «Краковець – Корчова», як водій рейсового автобуса «Щецін – Вінниця». Під час письмового декларування заявив про відсутність у нього товарів, що підлягають оподаткуванню.

Однак під час митного огляду в багажному відділенні автобуса у двох сумках митники знайшли 50 незадекларованих предметів: мобільні телефони «XIAOMI», планшети «HUAWEI», фотоапарати «Canon», наручні годинники «Garmin», безпровідникові навушники «Libratone».

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого понад 100 тис грн., вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС