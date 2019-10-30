ОСТАННІ НОВИНИ

Телефони, навушники і фотоапарати: митники вилучили техніки на понад 100 тисяч гривень

Ольга Денисяка

|

Сьогодні зранку, 30 жовтня, тернополянин намагався ввезти з Польщі до України цифрову техніку вартістю 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

45-річний мешканець Тернопільщини прибув у пункт пропуску «Краковець – Корчова», як водій рейсового автобуса «Щецін – Вінниця». Під час письмового декларування заявив про відсутність у нього товарів, що підлягають оподаткуванню.

Однак під час митного огляду в багажному відділенні автобуса у двох сумках митники знайшли 50 незадекларованих предметів: мобільні телефони «XIAOMI», планшети «HUAWEI», фотоапарати «Canon», наручні годинники «Garmin», безпровідникові навушники «Libratone».

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого понад 100 тис грн., вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...