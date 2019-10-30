Судитимуть львівського хулігана, який намагався задушити жінку та погрожував пістолетом

Львівські правоохоронці скерували до суду справу щодо підозрюваного у хуліганстві 47-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що інцидент стався у травні цього року на вул. Кульпарківській у приміщенні львівського ОСББ. Чоловік скрутив шию жінки, спричинивши легкі тілесні ушкодження. При цьому, він виявляв до інших зневажливе ставлення, ображав та порушував громадський прядок. Крім цього, правопорушник погрожував застосувати до потерпілих пістолет «Форт 17Р».

Тепер за вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Зловмиснику інкримінують ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство, із застосування предмета спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (пістолета).