Що треба знати пішоходам, аби вберегтись на дорозі

Найбільше травматичних і смертельних ДТП стається при наїзді на пішоходів. Від початку цього року на території Львівщини зареєстровано 460 ДТП за участі пішоходів. З них – 433 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 62 та травмовано 423 особи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

Тож, правоохоронці нагадують правила для пішоходів. Відповідно до ПДР, пішохід – це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу.

Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Пішоходам забороняється:

a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Наголошуємо водіям на необхідності пильно стежити за дорожньою обстановкою, пригальмовувати при наближенні до пішохідних переходів, шкіл і пропускати піших учасників руху.