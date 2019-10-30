Під час пожежі у Червонограді надзвичайники врятували дідуся

Вчора, 29 жовтня, о 16:45 у місті Червоноград на вул. Шашкевича загорілась квартира на другому поверсі чотирьохповерхового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вся сходова клітка будинку була задимлена.

«Під час проведення розвідки пожежі, в квартирі, в одній з кімнат рятувальники виявили чоловіка, який самостійно не міг покинути задимлене помешкання. За допомогою рятувального пристрою, вогнеборці вивели чоловіка на свіже повітря та передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду», – повідомляють рятувальники.

Потерпілим виявився 62-річний власник квартири, якого із симптомами отруєння продуктами горіння в стані середньої важкості медики госпіталізовали у Червоноградську центральну міську лікарню.

О 17:01 вогнеборці локалізували пожежу, та о 17:11 повністю ліквідували в складі однієї ланки газодимозахисної служби.