Опалювальний сезон у Львові:18 будинків досі без тепла

Вчора, 29 жовтня, у Львові розпочався опалювальний сезон для населення. Станом сьогодні на ранок ЛМКП «Львівтеплоенерго» не подає опалення до 18 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Станом на ранок ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 1595 будинків – 98,8% від загальної кількості.

Без тепла 18 будинків у м. Львові (вул. Князя Романа, 34, вул. Пасічна, 57, вул. Зубрівська, 34, вул. Енергетична, 18, вул. Карманського, 6а, вул. І. Франка, 157а, вул. Володимира Великого, 33, вул. Коновальця, 105, вул. Княгині Ольги, 69, вул. Кульпарківська, 139, вул. Володимира Великого, 16, вул. Рубчака, 6, вул. Східна, 42, 44, 46, вул. Корінна, 3, 21, вул. Я. Купала, 40). Причина відсутності опалення – пориви у внутрішньо будинковій системі, заборгованість і відмова споживачів, тощо.

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подало опалення до 523 будинків. Це 100% усіх споживачів житлового фонду.

«Ми забезпечуємо подачу опалення до будинку. Натомість мешканці будинку можуть самі приймати рішення чи приймати тепло. Тому, якщо у якомусь будинку тепла немає, то мешканці, в першу чергу, повинні звернутися до балансоутримувача і з’ясувати причину відсутності. Також, якщо в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій ні – теж потрібно звертатися до балансоутримувача, адже тепло до будинку подається, а є проблеми у внутрішньо будинковій системі», – пояснюють тепловики.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2019−2020 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 1614 житлових будинків, а ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 523 житлових будинки.