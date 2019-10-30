ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканці Винників та Чишок будуть завтра без води

Соломія Головіна

|

Завтра, 31 жовтня, в м. Винники і с. Чишки буде призупинено подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з заміною аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні діаметром 1000 мм «Винники-Довга» (в районі вул. Шептицького – школа-інтернат), завтра, 31 жовтня, з 08.00 год до 08.00 год. 1 листопада буде припинено подачу води в м. Винники і с. Чишки.

А в Личаківський район, обмежений вулицями: Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисинецька, Китайська, Медової Печери, і в Сихівський район, обмежений вулицями: Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська і прилеглі до них вулиці, подача води буде здійснюватися з пониженим тиском.

Стабільне водопостачання очікується 1 листопада після 18.00 год.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...