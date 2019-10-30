Мешканці Винників та Чишок будуть завтра без води

Завтра, 31 жовтня, в м. Винники і с. Чишки буде призупинено подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з заміною аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні діаметром 1000 мм «Винники-Довга» (в районі вул. Шептицького – школа-інтернат), завтра, 31 жовтня, з 08.00 год до 08.00 год. 1 листопада буде припинено подачу води в м. Винники і с. Чишки.

А в Личаківський район, обмежений вулицями: Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисинецька, Китайська, Медової Печери, і в Сихівський район, обмежений вулицями: Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська і прилеглі до них вулиці, подача води буде здійснюватися з пониженим тиском.

Стабільне водопостачання очікується 1 листопада після 18.00 год.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води.