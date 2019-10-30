Львівські атлети вибороли медалі на чемпіонаті Європи

У Бухаресті, 17-27 жовтня, відбувся чемпіонат Європи серед юніорів та молоді з важкої атлетики. Львівщину у складі збірної команди України представили Володимир та Богдан Гози і Анатолій Горідько. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

17-річний Богдан Гоза у ваговій категорії до 102 кг розпочав свій міжнародний дебют одразу піднявши 4 юнацькі рекорди світу – 2 у ривку та 2 у сумі двоборства, та 6 рекордів Європи – 3 у ривку, 1 у поштовху та 2 у сумі двоборства. У ривку йому підкорилися 170 кг, а у поштовху 195 кг.

В активі Богдана Гози срібло чемпіонату Європи серед юніорів до 20 років в сумі двоборства (365 кг) та мале срібло у ривку (170 кг).

Титулований важкоатлет з Жидачева Володимир Гоза склав гідну конкуренцію найсильнішим важкоатлетам Європи у ваговій категорії до 96 кг. В останній спробі поштовху на 200 кг атлет виборов срібну нагороду змагань з сумою двоборства (364 кг). Також у активі Володимира Гози мале срібло у ривку (164 кг) та мала бронза у поштовху (200 кг).

Вдалим став і міжнародний дебют львівського динамівця Анатолія Горідька, який класифікувався у ваговій категорії до 81 кг. Спортсмен вдало використав усі 6 спроб та посів 8 позицію юніорського Євро.