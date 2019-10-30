Львів’яни почали записуватись на прийом до лікаря онлайн

У всіх закладах охорони здоров’я міста, які надають первинну допомогу, впроваджена електронна медична система Helsi. Завдяки ній, пацієнти можуть знайти чи обрати лікаря, швидко записатись на прийом через особистий кабінет, мати доступ до своєї електронної медичної картки, призначень лікаря та плану лікування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Понад 600 тисяч жителів міста Львів підписали декларації через сервіс Helsi, але лише 20% користуються онлайн-записом, а решту – переважно люди старшого віку – безпосередньо записуються.

Через сайт Helsi можна записатись до лікаря,знайти лікарські засоби, дізнатися про вартість, забронювати в аптеці, а також оформити страхування. Пацієнти можуть поставити оцінку професіоналізму лікаря, а також – якості обслуговування, зважаючи на уважність, ввічливість, зрозумілість пояснень спеціаліста, та є можливість залишити розгорнутий відгук.

Щоб записатися на прийом до лікаря онлайн, пацієнту потрібно: зайти на сайт Helsi. me, обрати місто Львів, потрібну лікарню/поліклініку, в якій пацієнт обслуговується або хоче обслуговуватися, записатися до потрібного лікаря на прийом на конкретний час, і тоді – просто прийти. Після того, як прийом буде проведений в системі, пацієнт отримує доступ через свій електронний кабінет в тому числі до призначень, до електронного рецепту – якщо він є, може залишити відгук про роботу лікаря, про надані йому послуги тощо. Проте доступ до медичних даних пацієнт може отримати, якщо підтвердить свою особу документами в реєстратурі – тобто це унеможливить несанкціонований доступ.

«Окрім кабінету сімейного лікаря, створений кабінет пацієнта, де пацієнт може зайти і подивитися на свої звернення, аналізи, зробити зауваження, залишити свій відгук про роботу лікаря В такий спосіб ми збираємо інформацію, зберігаємо, аналізуємо, і пацієнт має до цього доступ. Окрім того, перевагою цієї системи є те, що якщо пацієнт опиниться в іншій установі або в іншому місті, і в нього виникне необхідність звернутися до лікаря, то цей лікар, маючи інтернет і комп’ютер, може, за згоди пацієнта, зайти в кабінет цього пацієнта і побачити всю медичну інформацію для того, щоб розуміти, яку допомогу надати в цьому випадку», – розповів Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львова.

З його слів, одночасно ця інформація зберігається і в паперовому форматі, бо їх Міністерство охорони здоров’я не відмінило, тож лікарі змушені їх зберігати – або в реєстратурі, або ж пацієнт забирає їх з собою.

Працівники закладів також мають можливість використовувати зручну систему: заповнювати електронну медичну карту пацієнта, переглядати його історію відвідувань, самостійно складати графіки, а адміністрація медичної установи – відстежувати статистичні дані онлайн.

В системі працюють всі заклади, які надають первинну допомогу – це 6 поліклінік і 5 установ, де є поліклінічні відділення.