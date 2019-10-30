Львів'янам нагадують про небезпеку чадного газу

Із початку року у Львові трапилось 47 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 100 осіб, з них – 30 дітей). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При цьому зазначається, що 8 осіб загинуло. Майже усі випадки трапилось через провину мешканців: неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки.

Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям. Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами — вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.