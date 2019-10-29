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В центрі Львова чоловік заблокував власним авто п’яного водія ВАЗу

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі у Львові на вулиці Театральній небайдужий громадянин побачив, як нетверезий водій ВАЗу сів за кермо та заблокував його своїм автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Очевидці повідомили патрульним, що водій ВАЗу перебуває в стані сп’яніння, а один з водіїв не дав йому продовжити рух та заблокував своїм автомобілем.

«Чоловік, з ознаками сп’яніння, відмовився пред’являти інспекторам документи. Тоді його запросили у Галицький відділ поліції для встановлення його особи. Виявилося, що 40-річний водій вже позбавлений права керування транспортними засобами терміном на 3 роки за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння на приладі Drager та у медичному закладі, проте чоловік відмовився у присутності двох свідків», – повідомили патрульні.

Оскільки це було вже третє подібне правопорушення впродовж року, на водія склали протокол за ч.3 ст.130 КУпАП. Тепер йому загрожує позбавлення права керування транспортними засобами строком на 10 років та штраф у розмірі 40 800 гривень.

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