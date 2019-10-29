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У колісних арках автобуса митники знайшли контрабанду дитячого одягу

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 29 жовтня, мешканець Львівщини намагався у колісних арках автомобіля незаконно ввезти в Україну понад 500 одиниць нового дитячого одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

Одяг намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» водій рейсового автобуса «Легниця – Київ» 45- річний мешканець Львівщини.

 

«Усі пасажири та водій подали декларації, в яких вказали на відсутність товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування. Однак після ретельного огляду в конструктивних порожнинах колісних арок автобуса митники знайшли господарські сумки, де були сховані незадекларовані речі: куртки, штани, светри блузки – загалом понад сорок найменувань», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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