У Рудному відкрили ЦНАП

Сьогодні, 29 жовтня, у смт. Рудно на вул. Грушевського, 55 відкрили Центр надання адміністративних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У новоствореному ЦНАП передбачено повний спектр надання адміністративних послуг: подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги та отримати її результат, оформити паспорт, здійснити обмін водійських прав, зокрема особлива увага приділяється соціальному напрямку, адже до прийому громадян будуть залученні фахівці з питань соціального захисту та питань пенсійного фонду.

Тут 1-й поверх будівлі призначений для надання всього комплексу послуг мешканцям – ЦНАП та приймальні селищної ради Рудно, а 2-й поверх використовуватимуть як публічний простір для різних зустрічей, навчань тощо.

«Цей офіс є достатньо просторим. Він обладнаний електронною системою керування чергою, доступом до інтернету, wi-fi, є можливість оплати послуг «на місці». Офіс поділений на функціональні зали: рецепція, де можна отримати бланк заяви, інформаційну картку адміністративної послуги з переліком документів, зареєструватись в електронній системі керування чергою; зала очікування та написання заяв; дитячий куточок; операційна зала, зона вільного доступу до інтернету», – коментує Валентина Бартошик, директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради.

Графік роботи територіальних підрозділів ЦНАП: понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. середа – четвер: 09.00 год. – 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. субота: 09.00 год.– 16.00 год.

Нагадаємо, ЦНАП у Львові працюють за такими адресами: пл. Ринок, 1 (бічний вхід), пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67, вул. М. Хвильового, 14а, вул. І. Виговського, 32, вул. Г. Чупринки, 85, вул. Т. Шевченка, 374.

Перелік усіх послуг, які надає ЦНАП у Львові, можна знайти тут. Загалом Центри надання адміністративних послуг Львова надають понад 300 видів послуг.