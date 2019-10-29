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У п’ятницю Львовом пройде студентська хода. Де перекриють рух?

Наталя Дуляба

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Цієї п’ятниці, 1 листопада, у Львові відзначатимуть 101 річницю створення ЗУНР. З цієї нагоди вулицями міста пройде студентська хода, тож за її маршрутом будуть ситуативно перекривати рух транспорту. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова №558, передає Львівський портал.

 

Своїм розпорядженням Андрій Садовий дозволив ЛНУ імені Івана Франка провести 1 листопада студентську ходу, присвячену відзначенню 101 річниці створення ЗУНР.

Хода відбуватиметься з 13:00 до 16:30 год. і пролягатиме за таким чином: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівський цвинтар (Меморіал Українських Січових Стрільців).

За маршрутом студентської ходи відбуватиметься ситуативне перекриття руху, тож водіям варто заздалегідь спланувати свої поїздки.

Ходу мають супроводжувати машини патрульних, а за дотриманням порядку стежитимуть поліцейські та «муніципали».

Нагадаємо, торік до 100 річниці створення ЗУНР у Львові відкрили відразу два пам’ятники: один облаштувала міська влада, інший – обласна.

Про те, як минулого року Львовом пройшла студентська хода, присвячена створенню ЗУНР, читайте за посиланням.

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