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У лісопильному цеху на Старосамбірщині навантажувач насмерть переїхав пенсіонерку

Наталя Дуляба

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В понеділок, 28 жовтня, у лісопильному цеху в селі Верхній Лужок Старосамбірського району трагічно загинула 71-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що інцидент стався безпосередньо у приміщенні лісопильного цеху. Водій навантажувача JCB, 50-річний мешканець району, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку.

71-річна мешканка села Верхній Лужок від отриманих травм померла у реанімаційному відділенні Старосамбірської центральної райлікарні.

Наразі всі деталі події з’ясовуються.

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