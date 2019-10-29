У Червонограді водій збив 80-річну бабусю і втік

В понеділок, 28 жовтня, у Червонограді на перехресті вулиць Стуса і Паркової невідомий водій збив пенсіонерку, після чого втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо з’ясували поліцейські, невідомий водій, керуючи легковим автомобілем темного кольору, наїхав на пішохода, 80-річну місцеву мешканку, після чого втік із місця події.

Медики діагностували у потерпілої забійну рану голови, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші травми. Жінку госпіталізували в реанімацію.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Всіх, кому щось відомо про цю ДТП, правоохоронці просять повідомляти на оперативну лінію «102» або у найближчий підрозділ поліції.

Наразі всі обставини автопригоди та особа водія-втікача встановлюється.