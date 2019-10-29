Сколівському поліцейському-хабарнику «світить» до 10 років за ґратами

До суду скеровано обвинувальний акт щодо працівника Сколівського відділку поліції, який в червні цього року отримав 65 тисяч гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

В повідомленні йдеться, що за вказану суму 37-річний правоохоронець обіцяв не скеровувати до слідчих органів матеріали перевірки за фактом скоєння цим чоловіком дорожньо-транспортної пригоди.

Підозрюваному інкримінували ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення з трирічним позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

18 жовтня у кримінальному провадженні завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Зазначимо, що на даний час зловмисник перебуває на волі, оскільки сплатив близько 90 тисяч гривень застави. Крім цього, його звільнено із посади.