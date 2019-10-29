ОСТАННІ НОВИНИ

Сколівському поліцейському-хабарнику «світить» до 10 років за ґратами

Ольга Денисяка

|

До суду скеровано обвинувальний акт щодо працівника Сколівського відділку поліції, який в червні цього року отримав 65 тисяч гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

В повідомленні йдеться, що за вказану суму 37-річний правоохоронець обіцяв не скеровувати до слідчих органів матеріали перевірки за фактом скоєння цим чоловіком дорожньо-транспортної пригоди.

Підозрюваному інкримінували ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення з трирічним позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

18 жовтня у кримінальному провадженні завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Зазначимо, що на даний час зловмисник перебуває на волі, оскільки сплатив близько 90 тисяч гривень застави. Крім цього, його звільнено із посади.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...