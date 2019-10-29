Red Brunch від проєкту «Я, Ніна»: за тиждень зібрали рекордну кількість охочих бути донорами для потреб онкохворих

Команда проєкту «Я, Ніна» 5 листопада вперше проведе Red Brunch у Львові — збір крові для потреб онкохворих людей та волосся — для виготовлення перук дітям, які втратили власне через хіміотерапію. За майже тиждень від дня оголошення про ініціативу вдалося зібрати рекордну кількість охочих стати донорами — 150 донорів крові та 11 — волосся. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Реєстрацію ми закрили вчора, і зараз опрацьовуємо заявки на протипокази. Ми шоковані, бо це перша масштабна подія. Планували закрити реєстрацію 2 листопада, отримавши орієнтовно 70−80 заявок. У всякому разі, важливо наперед зробити запаси, щоб не виникало колапсу, адже потребуючі, усе-таки, є щодня», — розповідає координаторка проєкту у Львові від організації ДонорUA Аліна Бутим.

Як пояснює керівник Львівського обласного центру служби крові Ігор Горбаль, проблема забезпечення кров’ю лікувальних установ регіону є надзвичайно актуальною. Це пояснюється, зокрема, й тим, що Львів є західноукраїнським центром щодо лікування низки захворювань: опікових, онкогематологічних тощо.

«Потреба є постійна, адже донорська кров не може зберігатися довго — максимум 21−35 днів. Тому ми кажемо, що постійне поповнення донорською кров’ю дасть можливість повністю забезпечити потреби. Найбільше потребують дитяча лікарня на вул. Дністерській, 8-ма міська лікарня та 5-та міська лікарня, у якій є онкогематологічні хворі. Тож ми радо вітаємо зусилля й бажання волонтерів та благодійних організацій», — зазначив він.

Red Brunch відбудеться в BankHotel Lviv, що на вул. Листопадового Чину, 8. Початок — о 9.00 год. До участі запрошують також усіх охочих долучитися до добрих справ, адже окрім донорства, в готелі буде також можливість долучитися фінансово: зробити пожертву на фонд «Зелений слон», який допомагає здійснювати дитячі мрії по всій Україні, підтримати фільм «Яніна», або ж допомогти у замовленні виготовлення перук.

До слова, Red Brunch від проєкту «Я, Ніна» — це щомісячна подія, яка відбувається кожного першого вівторка місяця. Так, у Києві — це вже вп’яте, у Львові ж — вперше. За результатами чотирьох перших Red Brunch у столиці, 240 людей стали донорами крові, які разом врятували чи ще врятують 720 життів. Іще 17 людей віддали своє волосся на виготовлення перук для дітей, що втратили власне волосся через хіміотерапію. Реєстрацію на наступний Red Brunch, який відбудеться у перший вівторок грудня, розпочнуть незабаром.