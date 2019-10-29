Проща, унікальна виставка і передзвін у храмах: як у Львові вшанують пам’ять Андрея Шептицького

Цієї п’ятниці, 1 листопада, у Львові відбудеться низка святкових заходів з нагоди відзначення 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля та вшанування Праведного Митрополита Андрея Шептицького (75-ті роковини його відходу до вічності). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

З 07:00 до 22:00 год. в Архикатедральному соборі святого Юра всі охочі матимуть нагоду звершити прощу до гробу Праведного Митрополита Андрея. Паралельно у цей час у храмі буде розміщена експозиція особистих речей Митрополита.

«1 листопада буде чудова нагода прийти до гробу Праведного Митрополита і подякувати за те, що ми сьогодні можемо бути в нашому місті, яке дало потужний поштовх і національній свідомості, і духовно-патріотичному налаштуванні. Це буде День прослави і День подяки за його особисту участь у нашому житті», – розповів отець капелан Львівської міської ради, працівник собору святого Юра отець Павло Дроздяк.

О 10:00 год. у храмі відбудеться літургія, о 15:00 год. всі церкви Львівської Архиєпархії долучаться до пам’ятного передзвону, а вже о 19:00 год. львів’ян запрошують запалити свічу пам’яті біля пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому.

Програма святкових заходів у Львові на 1 листопада:

10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія

07:00-22:00 – експозиція особистих речей Митрополита Андрея

13:00-18:00 – музичний голос прослави у виконанні хорів та оркестрів Львова

15:00 – пам’ятний передзвін у всіх храмах Львова і Львівської Архиєпархії

19:00 – свічка пам’яті перед пам’ятником Митрополитові площа Святого Юра)

Зазначимо, що протягом жовтня-листопада у Львові заплановані різні релігійні, освітні, культурні, спортивні й екскурсійні заходи, присвячені 30-літтю виходу УГКЦ з підпілля та 75-м роковинам смерті Митрополита Андрея Шептицького.

Так, у бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка організовують перші академічні читання про Митрополита Андрея Шептицького. У навчальних закладах міста проводять серію тематичних уроків, бесід, конкурсів круглих столів, а також відкривають виставки, у центрі яких – видатний Андрей Шептицький. У Львові відбудеться й низка спортивних заходів, і одним із яких є футбольний турнір серед духовенства – кубок Шептицького.

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