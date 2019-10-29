Полігон ТПВ поруч із лікувальним курортом. До керівництва області звернулися щодо такого сусідства

Депутат Львівської обласної ради Володимир Ременяк наголосив на неприпустимості облаштування полігону ТПВ поруч із Великим Любінем, де на базі унікальних родовищ сірководню та лікувальних торф’яних грязях розташований найстаріший у Європі бальнеологічний санаторій. Про це він заявив сьогодні, 29 жовтня, під час сесії ЛОР, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне з цього приводу він звернувся до голови ЛОДА Маркіяна Мальського та керівника ЛОР Олександра Ганущина.

«Станом на сьогодні складається парадоксальна ситуація — поблизу такого унікального закладу на території кар’єру намагаються побудувати полігон ТПВ. ТОВ «Грінера-Л» дуже наполегливо і натхненно працює у цьому напрямку і вже має низку проміжних рішень, в тому числі дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення ділянки площею понад 41 га. Це більше ніж Грибовицьке сміттєзвалище», — підсумував Володимир Ременяк.

При цьому депутат додав, що стратегія розвитку Великолюбінської ОТГ серед основних пріоритетів визначає процвітання курорту та місцевого екотуризму.

«Подібний об’єкт несе велику загрозу екології. В цій місцевості надзвичайно високо залягають ґрунтові води, які використовують для забезпечення питною водою мешканців багатьох населених пунктів», — зазначив обласний обранець.

Відтак резюмував, що на території Великолюбінської ОТГ не може реалізовуватись проєкт будівництва полігону ТПВ.

Історію про те, як під курортним Великим Любінем, який славиться цілющими водами та грязями, хочуть спорудити сміттєзвалище на 41 гектар читайте тут: «Курорт на смітті».

Як усі курортні міста Львівщини позбавили статусу «курортних» і чим це загрожує читайте ТУТ.