На Львівщині активізувались автошахраї. Поліцейські нагадують, як не попастись на гачок аферистів

До правоохоронців дедалі частіше звертаються громадяни, які стали жертвою ошуканців. Так, нещодавно львівські поліцейські зафіксували кілька випадків автомобільного шахрайства, відтак вони нагадують, як не потрапити на гачок аферистів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

24 жовтня у Городоцьке відділення поліції звернувся 48-річний львів’янин, який поскаржився на те, що його ошукали в мережі. Чоловік розповів, що в Інтернеті натрапив на оголошення про продаж автомобіля МAN. Узгодивши з продавцем деталі покупки, потерпілий переказав на його рахунок 10 000 гривень, після чого зв’язок з ним обірвався.

Схожа ситуація сталася з 59-річним львів’янином, який того ж дня звернувся в Личаківський відділ поліції. Він повідомив, що відправив на банківський рахунок 13 600 гривень завдатку за автомобіль Renault, який мали б ввезти на територію України з-за кордону. Проте машину заявник так і не отримав.

Ще 49 000 гривень сплатив 34-річний житель Черкаської області мешканцю Львова за нібито розмитнення автомобіля.

Відтак правоохоронці зауважують, що жертвами аферистів стають як чоловіки, так і жінки, незалежно від їхнього віку чи соціального статусу.

«Розміщуючи оголошення на різних сайтах, зловмисники використовують пакети для мобільних телефонів (а іноді – й самі телефони) з розрахунку на одного клієнта, банківські картки на чуже ім’я або ж видані на територіях, непідконтрольних Україні», – пояснюють поліцейські.

Щоб не стати жертвою шахраїв копи радять не перераховувати кошти за товар до його прибуття та не переконавшись у його належній якості. Не передавайте гроші незнайомим людям за сумнівні послуги, навіть якщо вони є дещо дешевшими.

«І ніколи не забувайте, що аферисти можуть бути дуже винахідливими і зроблять усе, щоб приспати вашу пильність! А ваша надмірна довірливість може мати вкрай високу ціну», – наголошують правоохоронці.