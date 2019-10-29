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Мешканець Пустомитівщини вирощував коноплю та ховав пістолет у собачій будці

Ольга Денисяка

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Поліцейські знайшли у чоловіка коноплю на присадибній ділянці,  а згодом – пістолет з набоями у собачій будці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час санкціонованого обшуку на присадибній ділянці 44-річного жителя Пустомитівського району працівники поліції виявили та вилучили рослини коноплі, а в собачій будці – предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Згідно висновку експертизи, він є вогнепальною зброєю.

За фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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