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Львів’янин намагався перевезти у Польщу майже 3000 пачок контрабандних сигарет

Наталя Дуляба

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В понеділок, 28 жовтня, у пункті пропуску «Шегині – Медика» затримали львів’янина із контрабандою сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

 

У пункт пропуску на виїзд із України прибув 25-річний львів’янин на мікроавтобусі Volkswagen Transporter. Митники вирішили скерувати автомобіль на поглиблений огляд, під час якого виявили спеціально облаштований тайник із контрабандними цигарками.

«Сигарети містились у спеціально виготовленому тайнику, розташованому у днищі автомобіля та запасному колесі. Загалом у сховках було 2 900 пачок сигарет без марок акцизного податку», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом складено протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль у чоловіка вилучили, їхню вартість встановлять додатково. Справу правоохоронці скерують до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Фото: Львівська митниця ДФС

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