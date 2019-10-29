Львів’ян закликають здавати макулатуру, щоб допомогти вихованцям центру «Джерело». Перелік адрес

За 9 місяців 2019 року з контейнерів для макулатури, що встановлені на АЗК мережі ОККО у Львові, зібрано понад 4 тонни вторсировини на потреби дітей центру «Джерело». Відтак небайдужих львів’ян закликають долучатися до збору макулатури, щоб допомогти діткам з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні під опікою «Джерела» є понад 250 дітей з інвалідністю. Центр прагне забезпечити для кожного з них комфортне перебування, навчання, адаптацію і, відповідно, постійно потребує коштів на закупівлю обладнання, оплату роботи фахівців, облаштування приміщень тощо. А кожна зібрана тонна макулатури — це приблизно 2 500 гривень, які допоможуть зробити процес реабілітації дітей більш якісним та ефективним.

Зараз на АЗК мережі ОККО у Львові встановлені 5 контейнерів для збору макулатури. Працівники компанії слідкують за збереженням контейнерів, а волонтери з центру «Джерело» вивозять і здають макулатуру. Використаний папір, упакування, обгорткові матеріали, які накопичуються на заправках, також передаються на потреби дитячого центру.

Долучитися до допомоги дітям і здати макулатуру для потреб центру «Джерело» можна у Центрі «Джерело», що проспекті Червоної Калини, 86 а, або на АЗК ОККО у Львові за такими адресами: