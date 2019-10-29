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ДБР зацікавилося викраденням елітного авто, до якого можуть бути причетні поліцейські

Андрій Котенський

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Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування щодо можливого викрадення працівниками поліції автомобіля марки Mazda 6. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР України.

 

Наразі слідчі Державного бюро розслідувань вживають заходи щодо встановлення місцезнаходження автомобіля та підстави його можливого протиправного використання правоохоронцями.

Крім того, слідчі ДБР нададуть оцінку діям правоохоронців, які розслідували факт викрадення автомобіля потерпілого.

Якщо підтвердяться факти перевищення влади або службових повноважень працівниками поліції то їм загрожуватиме до 5-ти років тюрми.

Учора Львівський портал повідомляв, як киянин довів, що до викрадення авто в Україні причетні поліцейські.

Як крадене авто киянина опинилось у братів-поліціянтів із Харкова також поцікавилися тележурналісти із ТСН.Тиждень.

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