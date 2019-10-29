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Довічне ув'язнення загрожує чоловіку, який підірвав авто львівського бізнесмена

Ольга Денисяка

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Повідомили про підозру 49-річному зловмиснику, який намагався підірвати львівського бізнесмена в його автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Нагадаємо, що інцидент трапився 15 травня цього року на вулиці Трускавецькій у Львові. Того дня невідомий підклав саморобний вибуховий пристрій під авто «БМВ Х6», за кермом якого перебував львівський бізнесмен.

Зловмиснику не вдалось довести намір до кінця через обставини, які від нього не залежали – після вибуху потерпілий залишився живим.  У результаті скоординованої роботи правоохоронних органів злочин вдалось розкрити та здобути достатньо доказів причетності 49-річного львів’янина.

Сьогодні, 29 жовтня 2019 року, при спробі вручити повідомлення про підозру вказаній особі вдалось утекти.

Проте, правоохоронці виявили фігуранта на перетині Львівської та Тернопільської областей, де й оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб).

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Фото: прокуратура

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