46-річного організатора грального бізнесу на Львівщині, який переховувася від правоохоронців, взяли під варту

46-річний мешканець міста Дніпро, який причетний до організації грального бізнесу на Львівщині та тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, правоохоронці задокументували і припинили незаконну діяльність злочинного угрупування, до складу якого входило чотирнадцять осіб. Встановлено, що вони причетні до організації та забезпечення діяльності п’ятьох гральних закладів, розташованих у містах Львів та Самбір, де за допомогою комп’ютерної техніки відвідувачі отримували послуги у сфері грального бізнесу.

В січні 2019 року усім зловмисникам було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Відносно тринадцятьох з них досудові розслідування слідчі завершили і скерували обвинувальні акти на розгляд суду.

Ще один підозрюваний, 46-річний житель міста Дніпро, переховувався від органів досудового розслідування і 26 лютого 2019 року був оголошений в розшук.

Правоохоронці встановили його місцезнаходження та за рішенням суду 28 жовтня взяли під варту. Запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі 153 680 гривень.

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.