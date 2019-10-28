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Заморозки і туман: погода на Львівщині на 29 жовтня

Наталя Дуляба

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У вівторок, 29 жовтня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду, заморозки і туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра максимум підніметься до позначки +10°С. Вночі та вранці на території Львівщини обіцяють тумани.

Хмарно з проясненням, переважно без опадів. Вітер змінний, 7-12 м/с.

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