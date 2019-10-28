Українська науковця виграла грант на вивчення змін клімату

Завдяки дослідженням на станції «Академік Вернадський» українська науковця Марія Павловська виграла унікальний грант на вивчення змін клімату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

Співробітниця Національного антарктичного наукового центру МОН Марія Павловська стала однією із 8 переможців престижного грантового конкурсу Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR). Участь у ньому стала можливою завдяки поновленню 2018 року статусу України як повноцінного члена SCAR.

Цьогорічні переможці представляють 5 країн – США, Японію, Австралію, Аргентину та Україну. Сума кожного гранту становить до 15 тис доларів.

Попередньо українська науковиця вивчала біогеохімічну взаємодію антарктичних бактерій та мікроводоростей Південного океану на станції «Академік Вернадський». Тепер вона отримала можливість продовжити це дослідження в Інституті морської мікробіології Макса Планка (Бремен, Німеччина), який є світовим лідером у цій галузі.

Дослідження Марії Павловської сприятимуть кращому розумінню біологічних механізмів зв’язування та вивільнення вуглекислого газу в Світовому океані та процесів змін клімату.