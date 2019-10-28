ОСТАННІ НОВИНИ

Українська науковця виграла грант на вивчення змін клімату

Ольга Денисяка

|

Завдяки дослідженням на станції «Академік Вернадський» українська науковця Марія Павловська виграла унікальний грант на вивчення змін клімату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

 

Співробітниця Національного антарктичного наукового центру МОН Марія Павловська стала однією із 8 переможців престижного грантового конкурсу Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR). Участь у ньому стала можливою завдяки поновленню 2018 року статусу України як повноцінного члена SCAR.

Цьогорічні переможці представляють 5 країн – США, Японію, Австралію, Аргентину та Україну. Сума кожного гранту становить до 15 тис доларів.

Попередньо українська науковиця вивчала біогеохімічну взаємодію антарктичних бактерій та мікроводоростей Південного океану на станції «Академік Вернадський». Тепер вона отримала можливість продовжити це дослідження в Інституті морської мікробіології Макса Планка (Бремен, Німеччина), який є світовим лідером у цій галузі.

Дослідження Марії Павловської сприятимуть кращому розумінню біологічних механізмів зв’язування та вивільнення вуглекислого газу в Світовому океані та процесів змін клімату.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...