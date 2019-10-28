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У Львівському аеропорту українець намагався незаконно вивези валюту

Ольга Денисяка

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Вчора, 27 жовтня, у Львівському аеропорту митники завадили українцю незаконно вивезти валюту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

Так, відлітаючи рейсом до Копенгагена, громадянин обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не перевозить обмежені до переміщення через митний кордон предмети або цінності.

Однак під час проведення митного контролю співробітники митниці виявили в його ручній поклажі 14000 Євро. Сума, що перевищує дозволену до переміщення без декларування, становить 4000 Євро. Документів на перевезення надлишкової суми валюти громадянин не надав.

Так громадянин порушив вимоги постанови НБУ « Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей» та порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.
Валюта в установленій нормі для усного декларування (еквівалент 10000 ЄВРО) повернуто громадянину. За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України.

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