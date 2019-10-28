У Кам’янка-Бузькому районі нетверезий водій перевернувся в авто: є четверо постраждалих

Вчора, 27 жовтня, у Кам’янка-Бузькому районі перекинувся автомобіль «ВАЗ 2106», внаслідок аварії четверо осіб госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2106», 32-річний житель району, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та перекинувся на узбіччя. Внаслідок ДТП він та троє пасажирів автомобіля віком від 18 до 23 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.