Сихівських наркоторговців запроторили за ґрати

Нещодавно Сихівський районний суд м. Львова виніс вирок раніше судимому 25-річному львів’янину та його 54-річній матері, які торгували наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що син і його матір збували наркозалежним особам «Бупренорфін» у формі таблеток та фрагменти «Субутексу». Торгували забороненим товаром вони у власному помешканні на проспекті Червоної Калини, що на Сихові.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб).

У суді сторона обвинувачення довела чотири задокументовані епізоди протиправної діяльності зловмисників.

«Так, обвинуваченого, який мав невідбуте покарання за попереднім вироком, визнано винним та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із конфіскацією усього належного йому майна. Водночас матір фігуранта теж визнали винною та призначили їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років (з конфіскацією)», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, до цього моменту засуджені перебуватимуть під вартою.