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На Львівщині стались дві ДТП через зіткнення авто з огорожами, є постраждалі

Ольга Денисяка

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Вчора, 27 жовтня, на Стрийщині та у Винниках трапились аварії через зіткнення автомобілів з перешкодами. Двоє людей отримали травми та були госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Стрийський відділ поліції 27 жовтня о 23.48 надійшло повідомлення про те, що у селі П’ятничани сталася дорожньо-транспортна пригода.

Поліцейські попередньо встановили, що водій «ВАЗ 2101», 31-річний житель району, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на бетонну огорожу. Лікарі діагностували у нього відкритий перелом лівого стегна та забійні рани.

Близько 07.20 того ж дня у місті Винники  водій автомобіля «Пежо», 36-річний місцевий мешканець, в’їхав у ворота. Внаслідок цього його пасажирка-ровесниця доставлена у лікарню із тілесними ушкодженнями.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

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