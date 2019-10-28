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Львівські патрульні через соцмережі знайшли домівку заблукалої бабусі

Ольга Денисяка

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У Львові патрульні повернули додому 90-річну жінку, яка пішла в церкву і забула де живе. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

 

Напередодні увечері на 102 звернулися небайдужі громадяни, які помітили жінку похилого віку, яка вийшла з кущів на вулиці Патона. Зі слів заявників, вона виглядала розгубленою. Інспектори приїхавши на виклик побачили дезорієнтовану літню жінку. Вона не пам’ятала де живе.

Патрульні опублікували в соцмережах звернення і за лічені хвилини її упізнали сусіди і повідомили про це поліцейських. З’ясувалося, що 90-річна жінка зранку вийшла до церкви і не повернулася. За адресою куди викликали патрульних, бабуся жила колись. Поліцейські відвезли жінку до додому на вулиці Роксоляни і передали доньці, яка не знаходила собі місця. Родина шукала її, але до поліції не зверталася, адже раніше вона поверталася сама додому.

Аби ваші близькі поверталися додому патрульні створили базу тих хто часто губиться, в ній є понад 300 осіб, яких вони відшукали чи повернули додому.

«Ми піклуємося про Вашу безпеку і наголошуємо на необхідності подбати про рідних, особливо літнього віку, які можуть заблукати або ж взагалі забути де живуть: покладіть записку з адресою і номером контактної особи в кишені, нашийте дані на підкладку верхнього одягу, зробіть інформаційний браслет на руку», – повідомляють правоохоронці.

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