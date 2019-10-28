Львівські митники затримали контрабанду брендового взуття та автозапчастин

Вчора, 27 жовтня, у рейсовому автобусі, що їхав до Києва львівські митники виявили контрабанду італійського жіночого взуття та автозапчастин до елітних автомобілів.

У пункт пропуску «Краковець-Корчова» у напрямку «в’їзд в Україну» заїхав рейсовий автобус «Ахен – Київ» під керуванням громадянина України.

Під час митного огляду в багажному відділені автобуса було виявлено незадекларований товар. Зокрема 29 пар нового італійського жіночого взуття «Fendi», а також автозапчастини торгових марок «Porsche», «Mercedes-Benz», «Land Rover» та інші. Загалом близько 1000 позицій. Точна кількість і вартість товару буде встановлена додатково.

Фото: ДФС