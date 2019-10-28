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Львів’ян кличуть на виставки та дискусії про туризм

Ольга Денисяка

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З 30 жовтня по 1 листопада у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) відбудеться Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності. У рамках форуму відбудеться ХХ міжнародна виставка «ТурЕКСПО-2019», на якій буде представлено 17 регіонів України та 9 країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Основна мета Форуму  – активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок, популяризація туристичних можливостей та маловідомих об`єктів України та світу, демонстрація широкому колу фахівців новітніх досягнень в сфері послуг, створення майданчику для проведення переговорів, в тому числі, з іноземними учасниками.

Львівський туристичний офіс запрошує відвідати стенд Львова під номером 54 на 3 поверсі та ознайомитись з новими туристичними продуктами. На цьому ж стенді відвідувачі зможуть познайомитись з пропозиціями Львівського кластеру медичного туризму.

Повна програма виставки за посиланням.

Також відбудуться наступні події:

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Реєстрація за посиланням.

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