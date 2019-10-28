ОСТАННІ НОВИНИ

Дві групи нелегалів із Азербайджану та Туреччини намагались таємно пробратися до Польщі

Ольга Денисяка

|

Минулими вихідними прикордонники Мостиського загону  затримали вісім порушників державного кордону, які намагались нелегально дістатися до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

Так, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Смільниця»  за допомогою камери відеоспостереження помітив рух трьох невідомих осіб в напрямку державного кордону. До місця негайно вирушила група реагування та затримала правопорушників. В ході встановлення осіб з’ясувалося, що невідомі є громадянами Азербайджану та хотіли незаконно потрапити до Польщі.

Згодом прикордонники цього ж відділу затримали ще одну групу горе-мандрівників. На цей раз пішки до Польщі прямували п’ятеро громадян Туреччини. Інформацію щодо можливого порушення кордону прикордонникам надали оперативні співробітники ДПСУ.

Крім того, пильність прикордонників цього загону намагалися перевірити і в пункті пропуску «Краківець». Один з пасажирів автомобіля подав на контроль паспортний документ громадянина Хорватії. Однак в ході ідентифікації особи прикордонники виявили, що документ не належить пред’явникові.

Іноземців затримано в адміністративному порядку за спробу незаконного порушення державного кордону, рішення у справі прийматиме суд.

Фото: ДПСУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...