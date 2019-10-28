Дві групи нелегалів із Азербайджану та Туреччини намагались таємно пробратися до Польщі

Минулими вихідними прикордонники Мостиського загону затримали вісім порушників державного кордону, які намагались нелегально дістатися до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Так, прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Смільниця» за допомогою камери відеоспостереження помітив рух трьох невідомих осіб в напрямку державного кордону. До місця негайно вирушила група реагування та затримала правопорушників. В ході встановлення осіб з’ясувалося, що невідомі є громадянами Азербайджану та хотіли незаконно потрапити до Польщі.

Згодом прикордонники цього ж відділу затримали ще одну групу горе-мандрівників. На цей раз пішки до Польщі прямували п’ятеро громадян Туреччини. Інформацію щодо можливого порушення кордону прикордонникам надали оперативні співробітники ДПСУ.

Крім того, пильність прикордонників цього загону намагалися перевірити і в пункті пропуску «Краківець». Один з пасажирів автомобіля подав на контроль паспортний документ громадянина Хорватії. Однак в ході ідентифікації особи прикордонники виявили, що документ не належить пред’явникові.

Іноземців затримано в адміністративному порядку за спробу незаконного порушення державного кордону, рішення у справі прийматиме суд.

Фото: ДПСУ