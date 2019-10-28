До кінця року у Львові встановлять 32 камери зі системою розпізнавання обличчя

До кінця року у Львові планують встановити близько 350 камер відеоспостереження. Серед них –32 із системою розпізнавання обличчя та можливістю подальшого онлайн пошуку осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, ці камери дадуть змогу правоохоронним органам міста відслідковувати та розшукувати людей у режимі реального часу.

Наразі камери із системою, яка має функцію розпізнавання обличчя, планується встановити в центральній частині та на вокзалах міста.

«Цьогоріч плануємо обладнати ще близько 350 камер відеоспостереження по різних об’єктах. Зокрема, зараз ми запроваджуємо систему, яку ми проаналізували минулого року, з розпізнавання облич. Наразі вона запрацює у центральній частині міста, міській раді та на вокзалах. До того ж, цього року також буде встановлено 10 роботизованих камер на великій площах для огляду скупчення осіб», – розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Наразі активно працюють створені робочі групи між управлінням безпеки і національною поліцією щодо розміщення камер у 2019 році в місті Львові.

«Цього року ми провели один вдалий експеримент, вирішивши розділити встановлення системи відеонагляду на два різних проєкти. Один – встановлення систем відеонагляду загалом по всьому місту. В цьому проєкті ми опиралися якраз на наші робочі наради, які ми проводили разом з поліцією, з підрозділами, які активно працювали з відеонаглядом. Національна поліція має статистику, де потрібно ставити камери для визначення обличчя, для швидкого реагування під час ДТП, визначення номерних знаків, а вже місто у свою чергу включає у свою систему і надає доступ двом ситуаційним центрам: Центру безпеки міста (комунальний і керує Муніципальною вартою, передає інформацію на Гарячу лінію) і поліції (реагує на основну лінію в місті 102). Паралельно до цього проєкту був запущений ще один – встановлення системи відеонагляду на місця, де є комунальні підприємства, адже там є багато скарг від працівників та мешканців», — зазначив начальник відділу оперативно-технічних заходів управління безпеки міста Павло Пец.

Відомо, що завдяки камерам відеоспостереження цього року вдалося віднайти понад 80 викрадених автомобілів.

Також цього року планують: встановлення додатково 10 роботизованих камер на великих площах та в центральній частині міста; встановлення 180 оглядових камер на території міста; встановлення спеціалізованих камер PanoVu для онлайн огляду великих територій.

Окрім цього, передбачається встановлення острівців безпеки, які забезпечать: швидке реагування правоохоронних органів в місцях встановлення; миттєвий прямий зв’язок з лінією «102», «Центром безпеки міста», Управлінням патрульної поліції; світлова та звукова сигналізація у разі спрацювання тривожної кнопки; ситуативне освітлення, зйомка навколишньої ситуації на місці. Зокрема, у пріоритеті розташуванні острівців безпеки на територіях: парку «Високий Замок»; парку культури ім. «Богдана Хмельницького»; парку Івана Франка; площі Ринок.

До того ж, у місті активно впроваджують мобільні системи відеонагляду, які інтегруються у єдину мережу відеоспостереження, забезпечують цілодобовий моніторинг навколо обладнаного камерами автомобіля та відслідковування розташування і пересування об’єкту на карті з онлайн доступом.