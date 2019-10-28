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Для львівських школярів та вихованців «Джерела» організували спільні інклюзивні канікули

Вероніка Рой

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Упродовж чотирьох днів, з 28 до 31 жовтня, у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» триватимуть інклюзивні канікули. Організовують їх для понад 100 дітей — учнів із львівських шкіл № 13 й № 98 та, власне, для вихованців Центру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Слоган цьогорічних інклюзивних канікул — «Набутись разом»: тож увесь цей час дітки спільно розважатимуться та відпочиватимуть. Відбуватимуться інклюзивні канікули з 10.00 до 12.00 год.

Як повідомили у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело», для усіх учасників інклюзивних канікул відбудеться безліч активностей та атракцій — паперове, наукове та поролонове шоу, майстерки з розфарбовування пряників та інші заходи.

«Усе це ми робимо для того, щоб навчитись приймати кожного та стати друзями, щоб інклюзія в школах не чинила опір від незнання, щоб це ставало нормою. Усі діти чудові і не мають «мурів» в головах, їм лише треба створювати спільні події для того, щоб вони звикали до інклюзивності. Діти «Джерела» особливо радо чекають подібних заходів, адже вони матимуть нових друзів, і спілкування з ними зазвичай продовжуються і по закінченню спільних канікул», — розповіла директорка Центру «Джерело» Зореслава Люльчак.

Інклюзивні канікули у «Джерелі» відбуваються уже третій рік поспіль. Традицію спільних інклюзивних канікул, під час яких діти спільно весело проводять час, у НРЦ «Джерело» започаткували ще у 2017 році.

Довідка

Благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» була заснована 1993 року батьками діток з інвалідністю товариства «Надія» та волонтерами з Канади. У 2008 році, за підтримки Львівської міської ради та у партнерстві з управлінням соціального захисту, на базі «Джерела» створено Львівський Міський Центр Реабілітації.

За 25 роки роботи Центру допомогу отримали більше 7 000 дітей та молоді з інвалідністю. Сьогодні у Центрі займаються 260 вихованців, та близько 300 сімей отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку.

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