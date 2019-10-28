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Чим загрожує недосип: 5 несподіваних ризиків

Ольга Денисяка

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Сьогодні переважна більшість дорослих працездатних українців не висипаються час від часу або хронічно. Багато хто знає про те, що дефіцит сну загрожує проблемами з настроєм і підвищує голод, але є і деякі інші несподівані ризики. Про це повідомляє портал про здоров’я Ukrhealth.

 

Мозок не може переробляти інформацію. Коли ми спимо, наш мозок обробляє інформацію, яку збирав протягом усього дня. Якщо ми не отримуємо необхідної кількості сну, то мозок перестає обробляти цю інформацію. Саме тому дефіцит сну призводить до депресій, ризикованої поведінки та інших неприємностей.

Слабкі очі. Не так давно дослідники з’ясували, що дефіцит сну провокує опущення повік, набряки і почервоніння очей, а також темні кола під очима. Крім того, нестача сну може привести до розвитку підвищеної активності м’язів навколо очей, що буде провокувати часті спазми і посмикування.

Зміна нюху. У 2019 році дослідники довели, що брак сну змінює сприйняття мозком запахів. Крім того, при дефіциті сну страждає імунна система людини, через що йому складніше битися з інфекціями. А це означає, що нежить і застуда будуть вас супроводжувати частіше.

Серцева недостатність. Американські експерти довели, що сон допомагає знижувати артеріальний тиск. А його дефіцит підвищує тиск протягом тривалого періоду. Але гіпертонія – це серйозний фактор ризику інсультів та інфарктів.

Запалення шкіри. Коли ми спимо, організм відновлює пошкоджені клітини. Брак сну провокує запалення шкірних клітин, що викликає вугровий висип, екзему і псоріаз.

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