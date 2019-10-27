У Винниках через прорив водогону підтопило школу-інтернат

Під час прориву на магістральному водогоні підтопило спортивний зал школи-інтернату у Винниках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у мерії, 27 жовтня близько 6:00 год. трапився порив на магістральному водогоні Довга-Винники. За інформацією підприємства, роботи з ліквідації аварії триватимуть орієнтовно до кінця дня.

Додамо, що під час пориву дещо підтопило спортивний зал інтернату у Винниках, однак аварійні роботи тут уже завершені. Аварійна бригада працює на інших ділянках.

«Сьогодні вчергове трапилась аварія на водогоні, який забезпечує водою мешканців Личаківського району Львова та міста Винники. Унаслідок витоку, підтоплено підвальні приміщення інтернату, відтак нам довелося зупинити підкачування води з насосної станції «Винники» для проведення ремонтних робіт. На місці працювали аварійні бригади та техніка, воду з місця ймовірного пошкодження відкочено, аби відремонтувати діючий трубопровід», – зазначають у Львівводоканалі.

Нагадаємо, в жовтні розпочалася заміна 350 метрів гостроаварійної ділянки водогону. Завершення робіт і переключення нової ділянки водогону заплановане в листопаді. Водночас, на підприємстві додають, що аварії на цьому магістральному водогоні трапляються щодня через критичний технічний стан.

«Однак, на жаль, це не єдина аварія. Зокрема, на згаданому водогоні зранку трапилося ще 4 аварії, зокрема, на віадуку та три аварії на вулиці Івана Франка. Ситуація викликана вкрай поганим технічним станом трубопроводу на усій його протяжності, а це понад 20 кілометрів мережі», – додали в ЛМКП «Львівводоканал».

«Ми експлуатуємо 2 гілки магістрального водогону, який постачає воду з водозабору у Золочеві. Зокрема, це водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники», який прокладено у 80-ті роки ХХ століття, а також водогін від насосної станції «Винники» до насосної станції «Довга». Обидві гілки є гостроаварійними. Маємо 8 критично аварійних ділянок. Особливо складна ситуація — поблизу вулиць Кільцева, Шептицького, Івана Франка, Долинна, Стрілецька, Забава. Водогін потребує повної заміни на усій протяжності понад 20 км, однак, через надзвичайно високу вартість, роботи проводяться лише на окремих ділянках. Зокрема, цьогоріч роботи із заміни зазначеної магістралі проводилися у липні в районі вулиці Квітова (Лисиничі), де замінили 300 метрів трубопроводу вартістю понад 5,7 млн грн», – зазначають на підприємстві.

Як зауважила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, цьогоріч передбачено 5 млн грн на заміну ділянки труби в напрямі Винники-Довга, і 5 млн грн – на напрям Винники-Тракт Глинянський. «Цього є недостатньо. Аби хоч трохи стабілізувати ситуацію на зиму, потрібно ще хоча б по 10 млн грн», – зазначає вона.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич, ЛМР