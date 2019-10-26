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З початку року в українських школах та садках зафіксували 626 отруєнь

Соломія Головіна

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З початку року в 38% садків та шкіл встановили порушення в організації харчування: було зафіксовано 626 отруєнь. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

 

«Щодня майже половина дітей наражені на небезпеку. Це неприпустима історія!», – зазначив він.

Із цього приводу Олексій Гончарук провів селекторну нараду і дав регіонам два тижні, щоб підготувати реалістичний план приведення в порядок державної політики в сфері безпечного харчування в закладах освіти.

«Дуже важливо – зробити постійне та систематичне навчання персоналу, який працює в сфері дитячого харчування. Плюс необхідно внести зміни до відповідних постанов визначити перелік продуктів для дітей, яким рекомендована безглютенова та безлактозна дієта. І оновити перелік рецептурних довідників та збірників меню для шкільних їдалень, та осучаснити Державні санітарні правила і норми влаштування шкіл та садочків. До 15 листопада доручаю виконати завдання та відзвітувати про результати – Зоряна Скалецька, Ганна Новосад, Оксана Маркарова, Денис Малюська, Тимофій Милованов», – наголосив прем’єр-міністр України.

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