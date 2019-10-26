У Львові 1 листопада збільшать кількість маршруток, які курсують до кладовищ

У Львові 1 листопада, коли відзначають День всіх святих, львів’янам нагадують про те, що заїзд легкового транспорту на територію цвинтарів заборонено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для полегшення доїзду громадян до місць поховань їх родичів та близьких в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради планує посилити роботу громадського транспорту, який курсує до кладовищ.

«Згідно законодавства заборонено заїзд приватного транспорту на територію кладовищ. Тому ми просимо мешканців про це пам’ятати, особливо 1 листопада, під час святкування 101 річниці проголошення ЗУНР та Дня всіх Святих, коли відбуватиметься масове відвідування родинних поховань на цвинтарях міста. Заїзд на легкових автомобілях буде дозволений, орієнтовно, з 16:00 год. до 18:00 год. для відвідування родинних поховань людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно і потребують перевезення їх на автомобільному транспорті. Просимо поважати один одного та не створювати незручностей відвідувачам та працівникам кладовищ», – повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

Нагадаємо, у зв’язку зі збільшенням кількості пасажирів, які прямуватимуть до міських кладовищ 1 листопада та з метою полегшення доїзду громадян до місць поховань їх родичів та близьких, в управлінні транспорту Львівської міської ради планує посилити роботу громадського транспорту, який курсує до кладовищ.