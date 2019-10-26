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Побили і «обчистили» квартиру. Троє розбійників увірвалися у помешкання мешканця Нового Роздолу

Соломія Головіна

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У Новому Роздолі поліцейські оперативно затримали трьох зловмисників, причетних до вчинення розбійного нападу. Чоловіки увірвалися у квартиру, побили господаря та заволоділи його майном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, в Новороздільське відділення поліції 25 жовтня надійшло повідомлення про розбійний напад в будинку на вулиці Степана Бандери. Правоохоронці, негайно виїхавши на місце події, встановили, що близько 21:30 год. троє невідомих осіб увірвалися у квартиру 36-річного місцевого мешканця. Вони побили господаря помешкання, заволоділи його майном та втекли. Постраждалого було доставлено в лікарню.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – 18-річного місцевого мешканця та двох львів’ян віком 34 та 35 років. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України, речові докази вилучено.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.187 КК України (розбій). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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